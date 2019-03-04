Порошенко в Николаеве и примирение Пакистана с Индией: темы дня
В Украине началась Масленичная неделя, а тем временем погода подготовила неприятные сюрпризы
Сайт "Сегодня" обратил внимание на темы новостей дня, которые могут заинтересовать украинского читателя.
Президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой посетит Николаевскую область. Глава государства вместе с вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном примут участие в заседании Совета регионального развития.
Первый день Масленицы. Праздник не имеет фиксированной даты и отмечается за неделю до Великого поста, который, в свою очередь, начинается за 7 недель до Пасхи. В 2019 году Масленичная неделя начинается 4 марта .
Погода не радует. В центральной и западной части страны синоптики прогнозируют дождь, на севере и востоке Украины – дожди с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – порывы ветра до 25 м/с . В то же время, по всей Украине тепло, местами температура воздуха днем повысится до +14.
Пакистан и Индия склоняются к миру. В понедельник пакистанские власти возобновили движение курсирующего два раза в неделю между странами поездаSamjhota Express. По заявлению пакистанского МИД, поезд должен был возобновить осуществление рейсов "сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится".
Соединенные Штаты всерьез занялись Венесуэлой. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в планы Вашингтона входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле . Болтон подчеркнул, что он бы "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить президента Мадуро".
Ранее сайт Сегодня сообщал о том, что Нацбанк готовит новые ограничения на наличные расчеты . Кроме того, в Украине идет подготовка к переписи населения, откроется 101 избирательный участок в 72 странах к выборам президента Украины.
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