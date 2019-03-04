Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко в Николаеве и примирение Пакистана с Индией: темы дня

Сегодня, 11:18

В Украине началась Масленичная неделя, а тем временем погода подготовила неприятные сюрпризы

Порошенко в Николаеве и примирение Пакистана с Индией: темы дня Политика В Украине началась Масленичная неделя, а тем временем погода подготовила неприятные сюрпризы

Сайт "Сегодня" обратил внимание на темы новостей дня, которые могут заинтересовать украинского читателя.

Президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой посетит Николаевскую область. Глава государства вместе с вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном примут участие в заседании Совета регионального развития.

Первый день Масленицы. Праздник не имеет фиксированной даты и отмечается за неделю до Великого поста, который, в свою очередь, начинается за 7 недель до Пасхи. В 2019 году Масленичная неделя начинается 4 марта .

Погода не радует. В центральной и западной части страны синоптики прогнозируют дождь, на севере и востоке Украины – дожди с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – порывы ветра до 25 м/с . В то же время, по всей Украине тепло, местами температура воздуха днем повысится до +14.

Пакистан и Индия склоняются к миру. В понедельник пакистанские власти возобновили движение курсирующего два раза в неделю между странами поездаSamjhota Express. По заявлению пакистанского МИД, поезд должен был возобновить осуществление рейсов "сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится".

Соединенные Штаты всерьез занялись Венесуэлой. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в планы Вашингтона входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле . Болтон подчеркнул, что он бы "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить президента Мадуро".

Ранее сайт Сегодня сообщал о том, что Нацбанк готовит новые ограничения на наличные расчеты . Кроме того, в Украине идет подготовка к переписи населения, откроется 101 избирательный участок в 72 странах к выборам президента Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индия, Пакистан, Порошенко, Масленица, Зубко, Омелян, погода в Украине, темы дня

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в Николаеве и примирение Пакистана с Индией: темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня

25 февраля, 11:42

На Украину надвигаются мокрый циклон и сухой антициклон, а на транспорте могут ввести любопытные новшества

Децентрализация громад "от Гройсмана" и отчет о безопасности продуктов: темы дня

21 февраля, 11:37

Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит ситуацию в Украине, а тем временем у нас портится погода

Порошенко в ООН, заседание Кабмина и сессия ПА ОБСЕ: темы дня

20 февраля, 11:44

Дональд Туск посетит Львов, а в Украину возвращаются дожди

Визит Туска в Украину и спецзаседание Верховной Рады: темы дня

19 февраля, 11:40

В Украине продолжаются траурные мероприятия к пятой годовщине убийств на Майдане, а погода преподносит все новые сюрпризы

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников