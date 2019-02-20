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Порошенко в ООН: Агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек

Сегодня, 17:40

Кремлю показалось мало Крыма и Донбасса и он начал агрессию в Азовском и Черном морях

Фото: AFP
Порошенко в ООН: Агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d74/c54/5c6d74c5401e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d74/c54/5c6d74c5401e6.jpg Политика Кремлю показалось мало Крыма и Донбасса и он начал агрессию в Азовском и Черном морях

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия своей военной агрессией с 2014 года забрала жизни около 13 тысяч человек. Об этом он сказал во время выступления на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке по случаю пятой годовщины российской агрессии против Украины.

"Просто подумайте о том факте, что на протяжении пяти лет народ Украины живет в условиях самого длительного в современной истории Европы горячего конфликта. Россия начала войну против своего соседа, которого называет "братским", и не демонстрирует никакого намерения остановиться", – сказал он.

Порошенко напомнил мировому сообществу, что Россия сначала захватила Крым, а затем превратила Донбасс на поле боя. После этого была распространена агрессия на Азовское и Черное моря и Керченский пролив.

"7% территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей, пока оккупированные. Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 человек пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы "Бук", – рассказал глава украинского государства.

Смотрите онлайн-трансляцию выступления Порошенко на Генассамблее ООН.


Напомним, сегодня по случай пятилетия российской агрессии в США сделали заявление. Американские дипломаты высказали однозначную позицию в поддержку Украины.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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Тег Россия, война, Порошенко, агрессия, ГА ООН

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