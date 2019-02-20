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Порошенко в ООН, заседание Кабмина и сессия ПА ОБСЕ: темы дня

Сегодня, 11:44

Дональд Туск посетит Львов, а в Украину возвращаются дожди

Порошенко в ООН, заседание Кабмина и сессия ПА ОБСЕ: темы дня Политика Дональд Туск посетит Львов, а в Украину возвращаются дожди

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Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Соединенные Штаты Америки и примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, где будет заслушан вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства.

Президент Европейского Совета Дональд Туск посетит Львов, где в 12:00 примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Главными темами на сессии должны стать судьба договора о РСМД и ситуация в Украине.

Дожди возвращаются. Хотя на большей части территории Украины сегодня сухо и облачно, в северных и западных областях ожидаются осадки . Температура воздуха местами поднимется до +10 градусов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что число абонентов мобильной связи сокращается, а пользователей интернета – растет . Центризбирком готовится к выборам, а Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот.

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Тег Кабмин, обсе, Порошенко, ООН, Туск, погода в Украине, темы дня

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