Порошенко в ООН, заседание Кабмина и сессия ПА ОБСЕ: темы дня
Дональд Туск посетит Львов, а в Украину возвращаются дожди
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Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Соединенные Штаты Америки и примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, где будет заслушан вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.
Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства.
Президент Европейского Совета Дональд Туск посетит Львов, где в 12:00 примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.
В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Главными темами на сессии должны стать судьба договора о РСМД и ситуация в Украине.
Дожди возвращаются. Хотя на большей части территории Украины сегодня сухо и облачно, в северных и западных областях ожидаются осадки . Температура воздуха местами поднимется до +10 градусов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что число абонентов мобильной связи сокращается, а пользователей интернета – растет . Центризбирком готовится к выборам, а Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот.
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