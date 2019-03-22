Порошенко: В период выборов в Украине могут быть теракты и диверсии
Россия нацелена на дестабилизацию ситуации в стране и попытается вмешаться в выборы
Президент Петр Порошенко призвал Службу безопасности максимально усилить несение службы в период выборов, так как могут быть провокации с использованием терактов или диверсий для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом он заявил на торжественных мероприятиях по случаю 27-й годовщины создания СБУ.
По его словам, беспокойство в контексте проведения выборов вызывает подрывная деятельность РФ в киберпространстве и не только.
"Предметом внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерных систем Центризбиркома и информресурсов, по которым будут распространяться данные о результатах подсчета голосов. В период выборов возможны любые провокации – от вбросов дезинформации до саботажа, диверсий и террористических актов. Итак, прошу Службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права", – сказал Порошенко.
Как сегодня уже рассказывал Порошенко, за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств.
Ни для кого не секрет, что Россия осуществляет попытки по вмешательству в выборы в Украине и на первый план выходит дестабилизация ситуации в стране. В то же время глава СБУ Василий Грицак ранее раскрыл "религиозные" планы России. Он рассказал, откуда организовываются провокации.
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