Порошенко в сентябре выступит с ежегодным посланием к Раде

Сегодня, 20:45

Дата обращения пока не называется

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко планирует выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины в этом месяце.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с главами парламентских фракций и групп.

"Я планирую сделать свое ежегодное обращение в сентябре... Мы с Андреем Владимировичем (спикер Верховной Рады Андрей Парубий – ред.) поговорим о наиболее приемлемых датах для этого обращения", – сказал он.

Как сообщалось, предыдущий раз президент Украины Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года.

До этого  ежегодное послание президента Петра Порошенко к парламенту о ситуации в Украине было заслушано в Раде в 2015 году, в котором заявил, что политикам нужно "удвоить и утроить усилия" для улучшения жизни украинцев..

Тапкже в апреле минувшего года президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с призывом к народным депутатам принять обращение ко Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе об автокефалии православной церкви в Украине.
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Источник:

УНИАН

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