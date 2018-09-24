Порошенко в США выступит на Генассамблее ООН и встретится с мировыми лидерами

Президент Украины Петр Порошенко 24-27 сентября посетит Нью-Йорк (США), где примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает сайт главы государства, Порошенко выступит в ходе общих прений на Генассамблее ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США", – говорится в сообщении.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США и руководителями еврейских организаций США.

Напомним, в прошлом году, осенью, Порошенко также ездил в ООН. Во время выступления президент говорил о реформе ООН, терроризме, миротворцах и оккупированных Россией территориях. Читайте полный текст выступления Порошенко.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию. По результатам голосования в пленарном зале документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, выступили "против" – 26 стран.