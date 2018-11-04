Порошенко в Турции отреагировал на смерть активистки Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть херсонской активистки Екатерина Гандзюк и поручил силовикам сделать се возможное, чтобы люди, которые на нее напали, были наказаны. Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция).

"Каждую неделю мы теряем украинских героев, которые под пулями российских оккупантов гибнут на Донбассе. В середине страны, к сожалению, тоже случаются трагедии. Только что мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, на которую была осуществлена атака нелюдей с помощью кислоты, она умерла в больнице", – сказал он.

Порошенкол призвал правоохранителей сделать все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы они были наказаны и оказались на скамье подсудимых.

"Мы все должны объединить усилия для того, что бы это случилось. Вместе помочь правоохранительным органам, помочь полиции, чтобы зло было наказано", – подчеркнул глава государства.

Как известно, непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Накануне в Херсоне городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест другому подозреваемому в покушении на чиновницу – Виктору Горбунову.

Ранее сообщалось, что по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.