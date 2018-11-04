Порошенко в Турции побывал на производстве мощных беспилотников: опубликованы фото

Сегодня, 12:30

Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами двух стран


Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего официального визита в Турцию посетил производство компании Baykar Makina и увидел, как производятся беспилотники, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что эта турецкая компания является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

Порошенко и украинской делегации показали тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные. Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Напомним, еще в 2016 году Украина и Турция подписали план военного сотрудничества. План содержит практические шаги, направленные на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла о реформировании и военном планировании, военном образовании и подготовке войск, консультативно-совещательной помощи, сотрудничестве между видами вооруженных сил.

В 2017 году в Турции прошла международная выставка IDEF-2017, на которой были представлены новинки украинского ВПК. Украинская и турецкая стороны подписали там несколько соглашений, позволяющих реализовать проекты, связанные с производством боеприпасов, а также различной авиатехники. В Украине считают результаты турецкой выставки настоящим прорывом, потому что до сих пор военное сотрудничество Украины со странами НАТО, к которым относится и Турция, было эпизодическим.
Турция, Порошенко, беспилотники

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Источник:

"Сегодня"

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