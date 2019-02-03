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Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

Сегодня, 13:20

Порошенко пригласил Православную церковь Украины к партнерству

Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины.
Порошенко: В Украине не будет государственной церкви //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f1f/b94/5c3f1fb94b387.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f1f/b94/5c3f1fb94b387.jpg Политика Порошенко пригласил Православную церковь Украины к партнерству

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и пригласил Православную церковь Украины к партнерству. Об этом он заявил после церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

По его словам, интронизация Предстоятеля ПЦУ символизирует то, что "божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием".

"Еще раз подчеркну – недавно зарегистрированная Украинская Православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым", – подчеркнул президент.

Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной нашей работе на благо страны и народа.

"У меня и у вас, ваше блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, безопасность, благосостояние", – добавил он.

Порошенко также отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями – от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.

"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на избранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - резюмировал глава государства.

Напомним, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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Тег церковь, Порошенко, Епифаний, ПЦУ

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Источник:

УНИАН

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