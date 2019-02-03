Порошенко: В Украине не будет государственной церкви
Порошенко пригласил Православную церковь Украины к партнерству
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и пригласил Православную церковь Украины к партнерству. Об этом он заявил после церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.
По его словам, интронизация Предстоятеля ПЦУ символизирует то, что "божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием".
"Еще раз подчеркну – недавно зарегистрированная Украинская Православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым", – подчеркнул президент.
Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной нашей работе на благо страны и народа.
"У меня и у вас, ваше блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, безопасность, благосостояние", – добавил он.
Порошенко также отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями – от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.
"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на избранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - резюмировал глава государства.
Напомним, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: В Украине не будет государственной церкви". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко об интронизации Епифания: Православные украинцы получили нового лидера
Порошенко поздравил Епифания с интронизацией и днем рождения