Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко: В Украине нет, не было и не будет частных армий

Сегодня, 00:26

По словам президента, никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы

Фото: president.gov.ua
Порошенко: В Украине нет, не было и не будет частных армий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/01c/974/5c901c9744b93.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/01c/974/5c901c9744b93.jpeg Политика По словам президента, никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий в Украине нет и не будет.

"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая – в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", – заявил Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Порошенко, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Такая же позиция будет продемонстрирована и в 2019 году. Никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль обречен на поражение и президенту РФ Владимиру Путину с его войском не одолеть новую украинскую армию. 

Отметим, командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Сергей Попко, говоря о возможностях ВСУ на сегодняшний день, сказал, что если бы в 2014 году Украина имела такую армию, то не было бы и агрессии РФ. За время войны в Вооруженных силах создано много бригад и полков.

А о том, сколько денег "пустят" на армию в 2019 году, смотрите в видеоролике:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег армия, Порошенко, ВСУ, армия Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: В Украине нет, не было и не будет частных армий". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Импортозамещение" в ВСУ: армия Украины отказывается от импортных вооружений

11 марта, 19:34

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах, 152-мм и 300-мм снарядах, снайперских патронах и других боеприпасах

Порошенко высоко оценил уровень подготовки ВСУ

6 марта, 19:57

На достигнутом ВСУ останавливаться не намерены и уже выходят на серийное производство новейшие образцы вооружения и военной техники

ВСУ закупили новую экипировку и снаряжение: появились фото

4 марта, 20:04

В частности, военные получат наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, а снайперы и разведчики – спецкостюмы

Украинские бойцы получили броневики "Варта": появились фото машин

22 февраля, 19:05

Данные бронированные автомобили усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в рамках ООС

Полторак заявил о начале Украиной серийного производства РСЗО "Ольха"

11 января, 04:30

Армия получила серьезную сумму на закупку новейших образцов техники

ВСУ получат канадские винтовки: дипломат назвал дату

9 января, 16:38

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко считает, что самые дальнобойные винтовки поступят уже в этом году

У семьи Юлии Началовой нет денег, чтобы похоронить ее

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Когда наступает биологическая старость человека?

На что способно обычное дегтярное мыло

Украинский монстр массы вызвал на бой русского ММА-бойца
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике