Порошенко: В Украине нет, не было и не будет частных армий
По словам президента, никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий в Украине нет и не будет.
"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая – в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", – заявил Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам Порошенко, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.
"Такая же позиция будет продемонстрирована и в 2019 году. Никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы", – подчеркнул Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль обречен на поражение и президенту РФ Владимиру Путину с его войском не одолеть новую украинскую армию.
Отметим, командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Сергей Попко, говоря о возможностях ВСУ на сегодняшний день, сказал, что если бы в 2014 году Украина имела такую армию, то не было бы и агрессии РФ. За время войны в Вооруженных силах создано много бригад и полков.
А о том, сколько денег "пустят" на армию в 2019 году, смотрите в видеоролике:
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