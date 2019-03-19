Порошенко: В Украине нет, не было и не будет частных армий

По словам президента, никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы

Фото: president.gov.ua

Порошенко: В Украине нет, не было и не будет частных армий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/01c/974/5c901c9744b93.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/01c/974/5c901c9744b93.jpeg 2019-03-19T00:26:00+02:00 Политика По словам президента, никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий в Украине нет и не будет.

"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая – в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", – заявил Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Порошенко, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Такая же позиция будет продемонстрирована и в 2019 году. Никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль обречен на поражение и президенту РФ Владимиру Путину с его войском не одолеть новую украинскую армию.

Отметим, командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Сергей Попко, говоря о возможностях ВСУ на сегодняшний день, сказал, что если бы в 2014 году Украина имела такую армию, то не было бы и агрессии РФ. За время войны в Вооруженных силах создано много бригад и полков.

А о том, сколько денег "пустят" на армию в 2019 году, смотрите в видеоролике:

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