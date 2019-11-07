Порошенко: Вблизи Станицы Луганской остались боевики

/ Фото: Facebook

В Станице Луганской оккупанты выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, и все еще находятся неподалеку от моста. Об этом сообщил в Facebook лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Политик прибыл в Станицу Луганскую, ознакомился с ситуацией после разведения сил и пообщался с местными жителями. Также он указал на тревожный момент.

"С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями, понял – на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях. Моя устойчивая позиция – мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли", – написал Порошенко.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня украинская сторона отвела свои силы в районе моста в Станице Луганской, а на следующий день в ОБСЕ подтвердили, что и боевики ушли. После этого разминировали территории и начался процесс восстановления разрушенного моста. 6 ноября завершили подготовительные работы по восстановлению моста. Сейчас идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата.

В свою очередь народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко проверил, как продвигается ремонт объекта и сообщил, что мост в Станице Луганской может быть восстановлен раньше срока.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама