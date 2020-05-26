Порошенко вместо допроса в ГБР пришел на выставку картин: видео

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко не явился на сегодняшний допрос в Госбюро расследований, а вместо этого отправился на выставку картин, которые фигурируют в уголовном производстве.

Так, адвокат политика Игорь Головань напомнил, что в уголовном производстве вызов к следователю осуществляется путем вручения повестки. Также он отметил, что место, куда вызывали на допрос, и место, где находится следственный отдел ГБР, находятся по разным адресам.

"Согласно статье 224 УПК Украины, проводить допрос в месте другом, чем место проведения досудебного расследования, допускается только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Петр Порошенко такого согласия не давал … Всячески пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров. Попытки допросить Петра Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права", – заявил адвокат.

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В то же время сам Порошенко отправился в музей Ивана Гончара, где открыл выставку картин из своей коллекции. Отметим, что там представлены и картины, которые фигурируют в уголовном производстве. Следователи расследуют возможное сокрытие от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников при перемещении через границу.

"На этой выставке для посетителей важнейшим будут картины, а для перечисленных мной учреждений (Офис генпрокурора, ГБР, Офису президента. – Ред.) – документы, где содержатся оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех налогов государству. Так же и в таможенном оформлении все было сделано в строгом соответствии с законодательством", – заявил пятый президент.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Отметим, что политик не только покупал и завозил в Украину картины, но и возвращал их за границу. В 2016 году Порошенко передал ценные картины в итальянский музей. Стоимость возвращенных произведений искусства оценивалась в более чем 16 миллионов евро. Картины таких известных художников, как Рубенс, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантенья, были задержаны Государственной пограничной службой Украины при подготовке к переправе на территорию Молдовы.

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