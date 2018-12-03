Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с Россией (дополнено)

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

На сайте парламента пока отсутствует текст президентского законопроект №0206, однако он обозначен как неотложный.

Напомним, 21 сентября Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Отметим, ранее в украинском обществе обсуждался вопрос, почему Киев именно не продлевает Договор, а не разрывает его полностью. Так, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что Украина не разрывает Договор с РФ для того, чтобы в будущем привлечь Москву к ответственности за нарушение документа. Она отметила, что Россия действительно нарушила каждое слово Договора, начиная с преамбулы и заканчивая положениями по урегулированию споров. Однако, по ее словам, разрыв соглашения не устранит нарушения и не прекратит агрессию России, но может окончательно снять Россию с любых тормозов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.