Порошенко внесет в Раду предложение по наказанию за незаконное обогащение

Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении и президент теперь хочет исправить положение

Фото: president.gov.ua

Порошенко внесет в Раду предложение по наказанию за незаконное обогащение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/674/1cc/5c76741cc8235.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/674/1cc/5c76741cc8235.jpeg 2019-02-27T13:28:14+02:00 Политика Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении и президент теперь хочет исправить положение

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность за незаконное обогащение. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Она отметила, что на сегодняшний день есть все возможности для борьбы с коррупцией и уже судебного решения ожидают около 50 дел. Порошенко намерен внести законопроект как неотложный, и в нем будут учтены все замечания Конституционного суда Украины.

"Поэтому президент возмущен тем, что такая статья может выпасть из Уголовного кодекса", – сказала Луценко.

Она пояснила, что в президентском законопроекте статью за незаконное обогащение сменят на "коррупционное деяние" и устанавливается уголовная ответственность "за уголовные преступления".

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК. Однако вчера, 26 февраля, стало известно, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

Отметим, что из последних громких дел можно вспомнить министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении. Недавно по нему в суд направили обвинительный акт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко внесет в Раду предложение по наказанию за незаконное обогащение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.