Порошенко внесет в Раду законопроект о реформировании "Укроборонпрома"

Глава государства дал поручение новому чиновнику СНБО Кривоносу подготовить документ

Фото: president.gov.ua

Порошенко внесет в Раду законопроект о реформировании "Укроборонпрома" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a1/64d/5c90a164d2dab.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a1/64d/5c90a164d2dab.jpeg 2019-03-19T10:00:54+02:00 Политика Глава государства дал поручение новому чиновнику СНБО Кривоносу подготовить документ

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время внести в Верховную Раду законопроект о реформировании государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, недавно назначенный на должность замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, который собрался реформировать оборонную сферу, должен будет разработать соответствующий законопроект и подать его президенту.

"Я доверяю полковнику Кривоносу. Я доверяю Вооруженным силам. Он имеет полный мандат на достаточно серьезные шаги", – сказал Порошенко.

Президент выразил уверенность, что в парламенте существует поддержка реформ, которые способны сделать более открытой деятельность "Укроборонпрома", в частности, об открытии части контрактов государственного оборонного заказа, и по привлечению иностранных партнеров к деятельности концерна.

"Я поручил полковнику Сергею Кривоносу подобрать соответствующие предложения и организовать конкурсы для того, чтобы, в том числе и с привлечением наших международных партнеров – стран-членов НАТО – с целью обеспечения доверия и прозрачности укомплектовать новый Наблюдательный совет "Укроборонпрома". Для меня абсолютно принципиально, если мы будем иметь возможность получить новейшее вооружение – оно будет в руках украинских воинов", – подчеркнул глава государства.

На днях Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа. Это обусловлено необходимостью усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в ​​условиях агрессии Российской Федерации.

В свою очередь Сергей Кривонос рассказывал о внедрении новой программы в оборонной сфере. Он отмечал, что реализация "пяти шагов к победе" не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины.

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