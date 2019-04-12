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Порошенко во Франции: Надеюсь, что удастся избежать провокаций во втором туре выборов

Сегодня, 21:36

Президент отметил, что Германия и Франция удовлетворены защитой волеизъявления украинцев

REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Президент Украины Петр Порошенко надеется избежать провокаций во время подготовки и проведения второго тура президентских выборов в Украине, запланированного на 21 апреля.

"Безусловно, что дискуссии жесткие… Я очень надеюсь, что удастся избежать провокаций, провокаций колонн так называемых, тех, кто называет себя… уже не буду о них упоминать ночью. Это вызывает возмущение и у наших международных партнеров. Если провокаторы будут пытаться сорвать проведение тех или иных избирательных мероприятий", – заявил Порошенко в пятницу в эфире телеканалам по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Гарант высказал надежду, что кандидатам в президенты Украины удастся донести гражданам Украины полную информацию о своих программах для того, чтобы они имели все условия для определения будущего Украины.

Он также заявил, что лидеры Германии и Франции отмечают высокий уровень демократии в ход первого тура выборов в Украине.

"Они полностью удовлетворены защитой волеизъявления граждан и очень надеются, что на таком же уровне будут проведены выборы 21 апреля", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, Порошенко и Зеленский встретились с Макроном. Главная интрига – пересекутся ти там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих.


Напомним, Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном. Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса.

Также мы писали, что Эммануэль Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.


Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, Макрон, Выборы президента Украины 2019

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