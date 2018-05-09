Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Сегодня, 09:48

Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы, память героев почтили минутой молчания


Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

 


Президент Украины Петр Порошенко 9 мая, в День победы над нацизмом принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне, передает пресс-служба главы государства.

Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, а воины Почетного караула прошли перед монументом торжественным маршем.

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители правительства, Администрации президента, духовенства и общественности.

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во Второй мировой войне.
Порошенко, День Победы, 9 мая, неизвестный солдат

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"Сегодня"

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