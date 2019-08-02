Экс-президент рассказал, почему договоренности начали действовать не как обычно с полуночи, а с 18:00

/ Фото: president.gov.ua

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-02T05:30:00+03:00 Политика Экс-президент рассказал, почему договоренности начали действовать не как обычно с полуночи, а с 18:00

Первые Минские соглашения были подписаны в начале сентября 2014 года, однако реально судьба прекращения российского наступления решалась не в Минске, и на саммите НАТО в Уэльсе.

Об этом пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, вопрос перемирия решался даже не в Минске.

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"5 сентября ... скоро будет пятилетие. Он решался не в Минске. 5 сентября решался в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать (Минские соглашения) и остановить русское наступление", – рассказал Порошенко.

Он объяснил, почему перемирие начало действовать не с 00:00 ночи, а именно с 18:00.

"Мы применяли время, когда начали действовать Минские договоренности ... Почему Минские договоренности начали действовать не с 12:00 ночи, не с десяти, не из двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й бригад под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда. Если бы не было этого рейда, может быть, и "Минска" бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда появившимися украинскими десантниками. К 18 часам они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие "Минск", – подчеркнул экс-президент.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа десятки тысяч российских войск вторглись в Украину и пошли в наступление, отбивая у украинской армии освобожденные от сепаратистов города. По итогам переговоров Трехсторонняя контактная группа подписала "минский протокол" из 12 пунктов. Самый главный из них – немедленное прекращение огня сегодня с 18:00. Читайте все подробности договоренностей в Минске 5 сентября 2014 года.

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