Порошенко вручил Джемилеву орден Свободы

Сегодня, 02:03

Порошенко принял участие в торжествах в честь 75-летия лидера крымскотатарского народа

фото president.gov.ua
фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко наградил лидера крымских татар Мустафу Джемилева "Орденом Свободы". Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. 

"Порошенко принял участие в торжествах в честь 75-летия лидера крымскотатарского народа, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко вручил Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политических узников Кремля.

"Мустафа Джемилев – настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", – отметил Порошенко.

"Орден Свободы" — государственная награда для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" Джемилев рассказывал, почему женился на своей супруге Сафинар, и как отмечал Ураза-Байрам за решеткой, а в праздничные дни в тюрьме его сажали в изолятор.

Отметим, вчера впервые за четыре года татары провели Курултай. Съезд представителей крымскотатарского народа прошел в Киеве, на который съехались около 100 делегатов из оккупированного Крыма, а также присутствовали Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров.
орден, юбилей, джемилев, мустафа джемилев, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко вручил Джемилеву орден Свободы ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua

Не прекращает борьбу за Крым: Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Вчера, 10:09

Лидера крымских татар не сломала советская репрессивная машина, отметил глава государства

Украина

Курултай. в Киеве. Фото: facebook.com/dogrujol

Крымские татары впервые за четыре года провели Курултай

12 Ноября, 17:38

Организаторы встречи просили не показывать лица делегатов из Крыма, чтобы на них не напали оккупанты по возвращении на полуостров
Загрузка...

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua

Путину нужны украинские политзаключенные в качестве "обменного материала" - Джемилев

16 Октября, 01:25

Джемилев считает, что если Путин в конце концов согласится на обмен, то Украине придется отдать за политзаключенных российских террористов

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Украина передала Турции список политзаключенных − Джемилев

28 Августа, 01:24

Теперь на запрос ведомства его готовят на английском языке

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Эрдоган попросил список узников Кремля и пообещал поговорить с Путиным - Джемилев

21 Августа, 23:46

Джемилев отметил, что рассказал президенту Турции, что в российских тюрьмах находятся более 70 украинских политзаключенных

Крым

В Крыму российский ОМОН обыскал дом и задержал водителя жены Джемилева

29 Июня, 03:20

Ахтема Мустафаева задержали утром и вывезли в неизвестном направлении
Загрузка...