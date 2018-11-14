Президент Украины Петр Порошенко наградил лидера крымских татар Мустафу Джемилева "Орденом Свободы". Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Порошенко принял участие в торжествах в честь 75-летия лидера крымскотатарского народа, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", – говорится в сообщении.

Порошенко вручил Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политических узников Кремля.

"Мустафа Джемилев – настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", – отметил Порошенко.

"Орден Свободы" — государственная награда для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" Джемилев рассказывал, почему женился на своей супруге Сафинар, и как отмечал Ураза-Байрам за решеткой, а в праздничные дни в тюрьме его сажали в изолятор.

Отметим, вчера впервые за четыре года татары провели Курултай. Съезд представителей крымскотатарского народа прошел в Киеве, на который съехались около 100 делегатов из оккупированного Крыма, а также присутствовали Джемилев и глава Меджлиса Рефат Чубаров.