Порошенко встретился с представителями Украинской православной церкви в США

Американские митрополиты удивились, как быстро Украина получила Томос и независимость Украинской церкви

Фото: president.gov.ua

Порошенко встретился с представителями Украинской православной церкви в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bdd/271/5c5bdd27171e4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bdd/271/5c5bdd27171e4.jpeg 2019-02-07T09:25:00+02:00 Политика Американские митрополиты удивились, как быстро Украина получила Томос и независимость Украинской церкви

После недавнего приема делегации от Вселенского патриарха президент Украины Петр Порошенко принял в Киеве епископов Украинской православной церкви в США первоиерарха УПЦ митрополита иерапольского Антония и управляющего западной епархией УПЦ в США архиепископа памфильского Даниила, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил американцев украинского происхождения за духовную и моральную поддержку в процессе получения Украиной Томоса и поблагодарил Антония с Даниилом за личный вклад в независимость Украинской церкви.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество (Вселенский патриарх Варфоломей. – Ред.). И мы можем сказать о том, что это требовало и высокого мужества и смелости, которую многие в России просто не ожидали", – сказал Порошенко.

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В свою очередь митрополит Антоний удивился довольно быстрому процессу предоставления Томоса Украине.

"Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но, Слава Богу, что вы стояли и принимали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Константинополь. Это невероятное и важнейшее событие в истории украинской нации. Казалось, что это было невозможно. Вы говорили как величественный лидер нации и вошли в историю человечества, как человек, который принес Украине Томос. Мы ждали такое лидерство очень много лет, гораздо больше, чем вы", – сказал он.

Антоний отметил важность сохранения стабильности в Украине.

Напомним, ранее УПЦ в США отреагировала на создание в Украине единой православной церкви. Американцы поддерживают возможность украинского народа самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию. Также призвали людей разной религиозной принадлежности жить вместе в благосостоянии.

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