Порошенко встретился со сторонниками автокефалии из УПЦ МП – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко, после того как ему архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата отказали во встрече, все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

Об этом пишет "Громадское" со ссылкой на источники в Администрации президента.

"Президент Петр Порошенко вечером 13 ноября встретился с представителями группы архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса и создание Единой поместной украинской церкви", – отмечают журналисты.

Как отметил собеседник ресурса, иерархов было более трех человек, правда точное количество он отказался называть.

"Во время встречи представители УПЦ МП, которые не поддержали решение Собора Московского патриархата о разрыве отношений с Константинополем, "рассказали о давлении со стороны руководства УПЦ МП", – добавил он.э

Напомним, что 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.

Как уже сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви.