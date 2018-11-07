Порошенко встретился с президентом Финляндии: стало известно, о чем говорили

Сегодня, 20:39

Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндии

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России и предстоящий визит главы Финляндии в Украину.

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, в ходе встречи собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического диалога.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финского коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе", – сказано в сообщении.

Также Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества, в частности в торговле. В этом контексте отмечена важность предстоящего визита президента Финляндии в Украину.

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Как сообщается, Ниинистё заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в Украинском государстве.

Порошенко поблагодарил Финляндию за ощутимую помощь в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.

Также во время рабочего визита в Финляндскую Республику Президент Украины Петр Порошенко встретился с Предстоятелем Финляндской православной церкви Его Высокопреосвященством Архиепископом Львом.

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Глава государства поблагодарил Архиепископа Льва за поддержку Православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви. "Для нас важно знать, что Ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", – подчеркнул Президент.

"Украинцы имеют право создать собственную церковь, как было право у финнов 100 лет тому", – сказал Предстоятель Финляндской православной церкви.

"Украинцы имеют право на независимую Церковь от России, потому что Россия сегодня является страной агрессором", – отметил Глава Украинского государства.

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Собеседники обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томоса.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндии.

Напомним, на днях президент Украины ездил с визитом в Турцию, где встретился с турецким лидером Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем, открыл консульство Украины в Анталии. Читайте подробней об итогах визита Порошенко в Турцию.

Отметим, что 11 ноября президент собрался в Париж. Там будут праздновать 100-летие окончания Первой мировой войны. Во Францию приглашены также президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Порошенко и Путин не зря приглашены в Париж – Меркель есть некий план по разрешению ситуации на Донбассе.
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"Сегодня"

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