Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров

Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом

Порошенко с Ривлином. Фото: president.gov.ua

Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59c/893/5c459c8939370.jpeg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59c/893/5c459c8939370.jpeg 2019-01-21T12:23:00+02:00 Политика Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Израиль провел переговоры с главой этого государства Рувеном Ривлином. Лидера стран, среди прочего, обсудили и подписание Соглашения о Зоне свободной торговли, и кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко с Ривлином обсудили повестку развития двухсторонних отношений между странами. Стороны отметили важность усиления политических контактов между двумя государствами на высшем уровне и высказались за сохранение высокой динамики двусторонних визитов в будущем.

"Мы имеем хорошую координацию (в вопросах сотрудничества – ред.). Хочу поблагодарить за поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости (Украины – ред.)", – сказал украинский лидер.

Ривлин в свою очередь поблагодарил Украину за поддержку Израиля на международной арене.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности тематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

Также собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли, которую сегодня вечером будет подписано между Украиной и Израилем.

"Хочу поздравить две наши страны, поскольку сегодня мы собираемся подписать Соглашение о свободной торговле. Много лет бизнес, граждане наших стран ждали этого. Было много разговоров, но никаких результатов", – сказал Порошенко и отметил, что этот документ очень важен для экономического сотрудничества Украины и Израиля.

Он также попросил Израиль помочь в освобождении украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

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В свою очередь израильский лидер Рувен Ривлин также считает важным Соглашение о ЗСТ, которое сегодня должно быть подписано между странами.

"Последние 25 лет Израиль и Украина развивали тесное сотрудничество. Верю, что это новое соглашение о свободной торговле может углубить эти отношения больше", – сказал он.

По итогам переговоров Порошенко пригласил президента Израиля совершить визит в Украину в 2019 году.

Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017 году прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

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