Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров
Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом
Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Израиль провел переговоры с главой этого государства Рувеном Ривлином. Лидера стран, среди прочего, обсудили и подписание Соглашения о Зоне свободной торговли, и кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко с Ривлином обсудили повестку развития двухсторонних отношений между странами. Стороны отметили важность усиления политических контактов между двумя государствами на высшем уровне и высказались за сохранение высокой динамики двусторонних визитов в будущем.
"Мы имеем хорошую координацию (в вопросах сотрудничества – ред.). Хочу поблагодарить за поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости (Украины – ред.)", – сказал украинский лидер.
Ривлин в свою очередь поблагодарил Украину за поддержку Израиля на международной арене.
Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности тематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.
Также собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли, которую сегодня вечером будет подписано между Украиной и Израилем.
"Хочу поздравить две наши страны, поскольку сегодня мы собираемся подписать Соглашение о свободной торговле. Много лет бизнес, граждане наших стран ждали этого. Было много разговоров, но никаких результатов", – сказал Порошенко и отметил, что этот документ очень важен для экономического сотрудничества Украины и Израиля.
Он также попросил Израиль помочь в освобождении украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.
В свою очередь израильский лидер Рувен Ривлин также считает важным Соглашение о ЗСТ, которое сегодня должно быть подписано между странами.
"Последние 25 лет Израиль и Украина развивали тесное сотрудничество. Верю, что это новое соглашение о свободной торговле может углубить эти отношения больше", – сказал он.
По итогам переговоров Порошенко пригласил президента Израиля совершить визит в Украину в 2019 году.
Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017 году прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.
28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.
Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.
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