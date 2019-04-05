Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото

Сегодня, 17:43

Глава государства также вручил награды пленным украинским морякам, но их родственникам

Фото: president.gov.ua
Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/769/1a6/5ca7691a6b9b6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/769/1a6/5ca7691a6b9b6.jpeg Политика Глава государства также вручил награды пленным украинским морякам, но их родственникам

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Одесскую область встретился с родными пленных украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе и сейчас удерживаются в СИЗО, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, решение вопроса с военнопленными находится в руках только одного человека.

"Прежде всего, хотел бы обратиться к вам со словами большой благодарности за то, что вы воспитали настоящих героев. Каждый день в плену, я это очень четко понимаю, это большое испытание на мужество ваших близких, и большое испытание для вас самих. Украина, украинский президент, украинская власть, Вооруженные силы Украины помнят и ежедневно ведут борьбу для того, чтобы ускорить их освобождение, их возвращение домой. Мне больно от того, что добиться освобождения, несмотря на мощную мировую солидарность с Украиной, пока не удалось. Ключ от возвращения домой лежит в руках одного человека. Имя этого человека – президент Российской Федерации", – сказал Порошенко.

Читайте также

Президент также отметил, что украинская сторона использовала все площадки, начиная от Совета безопасности ООН, и заканчивая Европарламентом, для того, чтобы ускорить возвращение украинцев домой.

Глава государства вручил родственникам награды для украинских моряков.

Отметим, пока Украине не удается вернуть военнопленных из российской неволи, комиссар СЕ по правам человека Миятович посетила пленных украинских моряков. При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медпомощи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег моряки, Порошенко, родственники, награды, военнопленные

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко посетил на "Олимпийском" украинскую команду "непокоренных"

Сегодня, 16:38

Участники украинской команды готовятся к участию в международных спортивных соревнованиях

Порошенко: На ракетных испытаниях противник пытался закрыть небо

Сегодня, 15:45

А тем временем президент готовится дат приказ на поставку мощного вооружения в войска

В Украине испытали новые ракеты "Нептун": опубликованы фото и видео

Сегодня, 15:24

У украинских ВМС вскоре появится мощное оружие береговой обороны, способной топить вражеские корабли

Адвокат пленных моряков рассказал, повлияют ли выборы на ситуацию с захваченными моряками

3 апреля, 09:01

Новиков считает, что в данной ситуации нужно руководствоваться только Женевской конвенцией

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

Новолуние в апреле 2019: когда и что категорически нельзя делать

Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них