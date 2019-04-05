Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото

Глава государства также вручил награды пленным украинским морякам, но их родственникам

Фото: president.gov.ua

Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/769/1a6/5ca7691a6b9b6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/769/1a6/5ca7691a6b9b6.jpeg 2019-04-05T17:43:57+03:00 Политика Глава государства также вручил награды пленным украинским морякам, но их родственникам

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Одесскую область встретился с родными пленных украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе и сейчас удерживаются в СИЗО, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, решение вопроса с военнопленными находится в руках только одного человека.

"Прежде всего, хотел бы обратиться к вам со словами большой благодарности за то, что вы воспитали настоящих героев. Каждый день в плену, я это очень четко понимаю, это большое испытание на мужество ваших близких, и большое испытание для вас самих. Украина, украинский президент, украинская власть, Вооруженные силы Украины помнят и ежедневно ведут борьбу для того, чтобы ускорить их освобождение, их возвращение домой. Мне больно от того, что добиться освобождения, несмотря на мощную мировую солидарность с Украиной, пока не удалось. Ключ от возвращения домой лежит в руках одного человека. Имя этого человека – президент Российской Федерации", – сказал Порошенко.

Читайте также Суд в РФ признал "законным" продление ареста четырем украинским пленным морякам

Президент также отметил, что украинская сторона использовала все площадки, начиная от Совета безопасности ООН, и заканчивая Европарламентом, для того, чтобы ускорить возвращение украинцев домой.

Глава государства вручил родственникам награды для украинских моряков.



























Отметим, пока Украине не удается вернуть военнопленных из российской неволи, комиссар СЕ по правам человека Миятович посетила пленных украинских моряков. При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медпомощи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.