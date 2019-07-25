Порошенко встретился с Волкером: стало известно, о чем говорили

Политики обсудили ряд самых важных для Украины внутренних и международных вопросов

Петр Порошенко и Курт Волкер. Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Пятый президент Украины благодарен США за высокую оценку демократичности и свободной конкуренции на президентских и парламентских выборах в Украине.

Об этом, как сообщают в пресс-службе партии "Европейская солидарность", он заявил на встрече со спецпосланником США по Украине Куртом Волкером, который ранее выразил желание посетить зону конфликта на Донбассе.

"Пятый президент Украины отметил твердую поддержку Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия агрессии России. Как глава "Европейской Солидарности" он заверил, что его партия будет и впредь защищать национальных интересов Украины", – сообщили в партии.

В переговорах с Волкером Порошенко осудил игнорирование Россией решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении 24 военнопленных украинских моряков и возвращении Украине трех военных кораблей.

Кроме того, стороны скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока 2".

"Петр Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ. Наше государство де-факто играет роль восточного форпоста НАТО и трансатлантического мира, и это является важным аргументом в пользу соответствующих дискуссии и решения. Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", – говорится в пресс-релизе.

Петр Порошенко и Курт Волкер. Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Вдобавок к этому, Порошенко привлек внимание Волкера к растущей угрозе российского капитала в украинских СМИ и подчеркнул необходимость защитить свободу СМИ в Украине в условии давления на них со стороны новой власти.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы продолжения консолидированных усилий в воплощении необходимых реформ в Украине, особенно выделив борьбу с коррупцией. Высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины.

"Специальный посланник США отметил, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами", – отметили в "Европейской солидарности".

Напомним, что ранее Курт Волкер назвал российскую паспортизацию Донбассе нарушением Минских соглашений и угрозой мирному процессу.

Помимо того, после первого прямого контакта президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина Волкер выразил надежду на то, что Киев и Москва проведут обмен заключенными и что это укрепит доверие между двумя странами.

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