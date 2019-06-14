Порошенко встретился с волонтерами из Крыма

Экс-президент заверил активистов в том, что его партия будет бороться за деоккупацию полуострова







Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с активистами родом из оккупированного Россией Крыма, которые после аннексии были вынуждены покинуть полуостров из-за своей проукраинской позиции.

Встреча состоялась по случаю Дня города Севастополя, 14 июня, в открытом офисе партии "Европейская Солидарность", лидером которой в прошлой месяце избрали Порошенко.

На нее пришли волонтеры Михаил Джамаль, Владимир Чекрыгин, Народный герой Украины Марина Собко и общественные активисты Александр Тюряев и Валерий Макаев.

Порошенко напомнил своим собеседникам о том, что освобождение Крыма является одним из приоритетов "Европейской солидарности", заверив в том, что эта тема всегда будет на партийной повестке дня до полной деоккупации полуострова.

Он также отметил, что после парламентских выборов фракция "Европейской солидарности" в Раде будет делать все, чтобы украинская власть и международные партнеры Украины давили на страну-агрессора и усиливали санкции.

Напомним, что в прошлом месяце экс-глава государства почтил память крымских татар по случаю 75-летия советской депортации коренного населения Крыма.

Мы также писали, что освобождение аннексированного Крыма и захваченных территорий Донбасса от российской оккупации Порошенко ранее назвал первой задачей своей политической силы.

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