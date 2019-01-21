Порошенко встретился со спикером Кнессета Израиля: о чем говорили
Глава украинского государства пребывает в Израиле с официальным визитом и ожидается подписание важного соглашения
Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Израиль встретился со спикером Кнессета (парламента) этой страны Юлием Эдельштейном, сообщает пресс-служба главы государства.
Украинский президент и глава израильского парламента обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между Украиной и Израилем и важную роль в этом процессе межпарламентских групп дружбы.
Порошенко и Эдельштейн также подняли вопрос поддержки Кнессетом Израиля ратификации Соглашения о Зоне свободной торговли между странами, подписание которого планируется сегодня.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Как уже сообщалось, Порошенко встречался сегодня с президентом Израиля. Глава государства вместе с израильским лидером Рувеном Ривлином обсуждал вопросы двухстороннего сотрудничества. Но одной из главных тем стало обсуждение Соглашения о ЗСТ.
Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.
28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.
Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.
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