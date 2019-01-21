Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости политики

Порошенко встретился со спикером Кнессета Израиля: о чем говорили

Сегодня, 17:21

Глава украинского государства пребывает в Израиле с официальным визитом и ожидается подписание важного соглашения

Фото: president.gov.ua
Порошенко встретился со спикером Кнессета Израиля: о чем говорили //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e3/271/5c45e3271c596.jpeg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e3/271/5c45e3271c596.jpeg Политика Глава украинского государства пребывает в Израиле с официальным визитом и ожидается подписание важного соглашения

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Израиль встретился со спикером Кнессета (парламента) этой страны Юлием Эдельштейном, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский президент и глава израильского парламента обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между Украиной и Израилем и важную роль в этом процессе межпарламентских групп дружбы.

Порошенко и Эдельштейн также подняли вопрос поддержки Кнессетом Израиля ратификации Соглашения о Зоне свободной торговли между странами, подписание которого планируется сегодня.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как уже сообщалось, Порошенко встречался сегодня с президентом Израиля. Глава государства вместе с израильским лидером Рувеном Ривлином обсуждал вопросы двухстороннего сотрудничества. Но одной из главных тем стало обсуждение Соглашения о ЗСТ.

Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

Израиль, Порошенко, встреча, кнессет

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко встретился со спикером Кнессета Израиля: о чем говорили". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия Израиля в Сирии разгромила хваленый российский комплекс "Панцырь-С1": появилось видео

Сегодня, 12:36

Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцырь"

Сотрудничество на взаимных интересах: что принесет Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем

Сегодня, 14:12

В Украине Израиль может масштабировать свое передовое производство

Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение

Сегодня, 14:59

Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии и будет отвечать на любую агрессию

В израильском министерстве взорвалась граната: есть пострадавшие

13 января, 19:13

В полиции называют причиной ЧП аварийное срабатывание гранаты со слезоточивым газом на складе

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы