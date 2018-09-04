Порошенко встретился в Киеве с канцлером Австрии Курцем

Сегодня, 11:52

По результатам переговоров запланированы заявления президента Украины и австрийского канцлера

Кур прилетел к Порошенко. Фото: president.gov.ua
Кур прилетел к Порошенко. Фото: president.gov.ua

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прилетел в Киев и начал переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Рад приветствовать в Украине федерального канцлера Австрии, нынешнего председательствующего в Европейском Совете", – говорится в сообщении президента в Twitter.

dmpjy7vx4aabfz5Фото: twitter.com/stsegolko

Порошенко встретил канцлера Австрия Себастьяна Курца на крыльце Мариинского дворца. Перед началом встречи с президентом Украины в формате "с глазу на глаз" Курц сделал запись в Книге почетных гостей. После завершения встречи состоятся украинско-австрийские переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров запланированы заявления Порошенко и Курца для представителей средств массовой информации.

Напомним, последний раз Порошенко и Курц встречались еще в начале февраля. Тогда австрийский канцлер заявлял, что у Австрии есть экономический интерес к Украине, так как его страна является одни из главных инвесторов в Украине. Он также выступил за урегулирование ситуации на Донбассе.

После этого Курц в начале марта встречался с Путиным и заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе. Канцлер говорил, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.
Австрия, переговоры, Порошенко, канцлер, Курц

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"Сегодня"

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