Порошенко встретился в Киеве с президентом Словении: опубликовано видео
Борут Пахор ранее выступал с осуждением российской агрессии на Донбассе и высказывался в поддержку Украины
Президент Словении Борут Пахор приехал с официальным визитом в Киев, где его встретил украинский лидер Петр Порошенко.
Словенского президента встретили на Банковой у Администрации президента Украины традиционно с почетным караулом и красной дорожкой.
Ожидается, что во время встречи президенты обсудят совместные усилия с целью противостояния российской агрессии, а также рассмотрят вопросы широкого спектра двухстороннего и международного сотрудничества, в том числе и дальнейшей поддержки Словенией европейской и евроатлантической интеграции Украины.
По результатам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов.
Стоит отметить, что это будет первый визит Пахора после переизбрания на новый президентский срок в 2017 году.
Последний раз Порошенко с президентом Словении общался в ноябре прошлого года. Глава украинского государства позвонил своему коллеге и поздравил с победой на выборах.
Ранее Пахор осудил агрессию России на Донбассе. По словам словенского президента, санкции против РФ должны действовать до полного выполнения Минских соглашений.
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