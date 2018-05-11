Порошенко встретился в Киеве с президентом Словении: опубликовано видео

Сегодня, 11:30

Борут Пахор ранее выступал с осуждением российской агрессии на Донбассе и высказывался в поддержку Украины

Порошенко и Пахор. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Пахор. Фото: president.gov.ua

Президент Словении Борут Пахор приехал с официальным визитом в Киев, где его встретил украинский лидер Петр Порошенко.

Словенского президента встретили на Банковой у Администрации президента Украины традиционно с почетным караулом и красной дорожкой.

Ожидается, что во время встречи президенты обсудят совместные усилия с целью противостояния российской агрессии, а также рассмотрят вопросы широкого спектра двухстороннего и международного сотрудничества, в том числе и дальнейшей поддержки Словенией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По результатам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов.

Стоит отметить, что это будет первый визит Пахора после переизбрания на новый президентский срок в 2017 году.

Последний раз Порошенко с президентом Словении общался в ноябре прошлого года. Глава украинского государства позвонил своему коллеге и поздравил с победой на выборах.

Ранее Пахор осудил агрессию России на Донбассе. По словам словенского президента, санкции против РФ должны действовать до полного выполнения Минских соглашений.
Словения, президент, Порошенко, Пахор

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Источник:

"Сегодня"

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