Порошенко встретился в Париже с Трампом

Сегодня, 20:48

Комиссия стратегического партнерства Украина-США на уровне глав МИД состоится в Вашингтоне 16 ноября

 

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP (иллюстрация)
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP (иллюстрация)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время мероприятий в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

В целом, по его словам, во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений.

В частности, как отметил Порошенко, 10 ноября состоялось "короткое обсуждение" с президентом США.

Глава государства отметил, что по итогам этого обсуждения 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана еще почти 10 лет назад, и мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и США носит стратегический характер", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, украинский президент находится с визитом в Париже, где проходят мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Тем временем пока во Франции  проходил Парижский фору ради мира, на оккупированном Россией Донбассе проходили фейковые выборы, подрывающие какие-либо усилия по урегулированию конфликта.
Франция, Париж, Порошенко, встреча, Трамп, Дональд Трамп, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко встретился в Париже с Трампом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: president.gov.ua

Встреча Порошенко с Макроном и Меркель: о чем говорили

Сегодня, 19:56

Глава украинского государства отметил невозможность договариваться с Россией о чем-либо

Евросоюз

Фото: twitter Цеголко

Порошенко, Меркель и Макрон обсуждают в Париже фейковые выборы на Донбассе

Сегодня, 18:41

Президент участвует в открытии Парижского форума ради мира
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Макрон открыл Парижский международный форум мира

Сегодня, 18:25

Французский президент предложил сделать его ежегодным

Политика

Фото: AFP

Столетие со дня окончания Первой мировой: почему важно участие Украины в торжествах

Сегодня, 17:53

По мнению специалиста, пригласить Путина и не пригласить Порошенко было бы неправильно

Россия

Фото: AFP

Путин заявил, что не собирается общаться с Трампом в Париже

Сегодня, 16:13

Президент РФ рассчитывает на разговор с американским президентом в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине

Политика

Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко примет участие в открытии "Парижского форума ради мира"

Сегодня, 15:53

Президент Украины стал участником мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны
Загрузка...