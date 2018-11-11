Порошенко встретился в Париже с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время мероприятий в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

В целом, по его словам, во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений.

В частности, как отметил Порошенко, 10 ноября состоялось "короткое обсуждение" с президентом США.

Глава государства отметил, что по итогам этого обсуждения 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Встреча Порошенко с Макроном и Меркель: о чем говорили

"Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана еще почти 10 лет назад, и мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и США носит стратегический характер", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, украинский президент находится с визитом в Париже, где проходят мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Тем временем пока во Франции проходил Парижский фору ради мира, на оккупированном Россией Донбассе проходили фейковые выборы, подрывающие какие-либо усилия по урегулированию конфликта.