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Порошенко встретится с Меркель и Макроном

Сегодня, 15:04

Глава государства перед дебатами с Зеленским посетит лидера европейских стран

Фото: Mykola Lazarenko
Фото: Mykola Lazarenko.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 12 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил во время выступления на 12-м Киевском Форуме по безопасности.

По его словам, Украина сегодня имеет мощный фронт друзей и поклонников по всему миру, а засвидетельствует это завтрашняя встреча на высоком уровне.

"Уже завтра я отбываю в Германию, где проведу встречу с канцлером Ангелой Меркель. Увижусь также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Потому что на кону судьба государства и европейской безопасности", – сказал Порошенко.

Отметим, что встретиться с Макроном должен и Владимир Зеленский. Как отмечал спикер президентского предвыборного штаба Олег Медведев, "Зеленскому было бы полезно слезть со сценических подмостков и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт".

Напомним, сразу после первого тура голосования, 1 апреля, Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.


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Тег Порошенко, визит, Меркель, Макрон

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