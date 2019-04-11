Порошенко встретится с Меркель и Макроном
Глава государства перед дебатами с Зеленским посетит лидера европейских стран
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 12 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил во время выступления на 12-м Киевском Форуме по безопасности.
По его словам, Украина сегодня имеет мощный фронт друзей и поклонников по всему миру, а засвидетельствует это завтрашняя встреча на высоком уровне.
"Уже завтра я отбываю в Германию, где проведу встречу с канцлером Ангелой Меркель. Увижусь также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Потому что на кону судьба государства и европейской безопасности", – сказал Порошенко.
Отметим, что встретиться с Макроном должен и Владимир Зеленский. Как отмечал спикер президентского предвыборного штаба Олег Медведев, "Зеленскому было бы полезно слезть со сценических подмостков и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт".
Напомним, сразу после первого тура голосования, 1 апреля, Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.
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