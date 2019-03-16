Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа

Порошенко подписал решение о реформировании ОПК

Фото: president.gov.ua

Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/83f/c9e/5c883fc9ebc5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/83f/c9e/5c883fc9ebc5f.jpg 2019-03-16T17:06:40+02:00 Политика Порошенко подписал решение о реформировании ОПК

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа" от 6 марта 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в СНБО решили провести обзор оборонно-промышленного комплекса страны и поручить это Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.

Эти действия были обусловлены "необходимостью усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в ​​условиях агрессии Российской Федерации".

Кроме того, Кабмину также было поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Для этого Кабмину предстоит принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Также Кабмину было поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе концерном "Укроборонпром".

Правительству предстоит в месячный срок организовать аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников этого концерна с привлечением международных экспертов, и по его результатам информировать общественность.

Также должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в закон "О государственном оборонном заказе", в котором необходимо предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников "Укроборонпрома" и включения их в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но таких, которые могут быть корпоратизированы; внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.

Министерству экономического развития и торговли, в частности поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение Межведомственной координационной комиссией вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобного.

СНБО также рекомендовала Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, относительно нарушений в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.

Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.

12 марта в Государственном бюро расследований сообщили, что начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те "закрыли глаза" на преступления в оборонной сфере.

Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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