Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа
Порошенко подписал решение о реформировании ОПК
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа" от 6 марта 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, в СНБО решили провести обзор оборонно-промышленного комплекса страны и поручить это Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.
Эти действия были обусловлены "необходимостью усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации".
Кроме того, Кабмину также было поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Для этого Кабмину предстоит принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Также Кабмину было поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе концерном "Укроборонпром".
Правительству предстоит в месячный срок организовать аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников этого концерна с привлечением международных экспертов, и по его результатам информировать общественность.
Также должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в закон "О государственном оборонном заказе", в котором необходимо предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.
На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников "Укроборонпрома" и включения их в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но таких, которые могут быть корпоратизированы; внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.
Министерству экономического развития и торговли, в частности поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение Межведомственной координационной комиссией вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобного.
СНБО также рекомендовала Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, относительно нарушений в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.
Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.
12 марта в Государственном бюро расследований сообщили, что начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те "закрыли глаза" на преступления в оборонной сфере.
Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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