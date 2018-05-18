Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях к лицам и компаниям

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в соответствующем указе Порошенко, обнародованном на сайте президента Украины в ночь на пятницу.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО, которое вводится в действие данным указом президента, помимо прочего предусматривает, что в приложении 1 к решению СНБО от 28 апреля 2017 года (№133) исключаются позиции 975 и 993.

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Согласно решению СНБО санкции применены к физическим лицам согласно приложению 1 и к юридическим лицам согласно приложению 2.

Однако соответствующие приложения с перечнем физлиц и юрлиц, в отношении которых вводятся санкции, на время публикации указа на сайте президента не обнародованы.

Также СНБО в своим решении поручает Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

Как сообщалось, 2 мая СНБО Украины ввело в действие персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Напомним, США будут вводить новые санкции против России, если РФ не прекратит вмешательство в дела Украины, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

В свою очередь, в разрезе новых санкций против России, Министерство финансов США продлило на месяц срок, который отведен американским инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами РусАл, En+, GAZ Group,