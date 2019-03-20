Порошенко ввел в действие санкции против России (дополнено)
Украина наказала россиян за Керченской мост, незаконные выборы в ОРДЛО и нападение на корабли в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц о компаний, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. Глава государства подписал соответствующий указ №82.
Сообщается, что по предложению Кабмина, СБУ и Национального банка санкции были введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.
В СНБО сообщили, что ограничительные меры введены против лиц и компаний, которые совершили следующие действия:
- были вовлечены в процесс строительства Керченского моста;
- причастны к вооруженному нападению и задержанию украинских кораблей и моряков в Керченском проливе;
- организовывали и способствовали проведение "псевдовыборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и в Крыму;
- демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда в Крым;
- распространяют антиукраинскую пропаганду;
- незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.
Отмечается, что санкции применены к руководителям Совфеда РФ и депутатов Государственной Думы. Кроме того, под санкционный удар попали лица и компании, против которых были введены санкции ЕС, США и Канада.
По предложению НБУ продлены санкции в отношении четырех банков с российским капиталом.
В то же время по рекомендации СБУ данным указом отменены санкции в отношении восьми компаний, большинство из которых прекратила свою деятельность.
Напомним, 26 декабря 2018 года СНБО ввел дополнительные ограничительные меры против россиян – так Украина "ответила" России новыми санкциями.
За день до этого, 25 декабря Россия ввела новые санкции против Украины. Россияне пополнили санкционный список новыми физическими и юридическими лицами из Украины. На сайте правительства Российской Федерации появился обновленный антиукраинский санкционный список. Теперь он охватывает 567 физических лиц и 75 компаний.
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