Порошенко: Выборы президента будут свободными, а результаты волеизъявления граждан – защищены
Президент отметил, что несет персональную ответственность за защиту конституционных прав и свобод граждан
Президент Украины Петр Порошенко во время участия в программе на одном из украинских телеканалов заявил, что президентские выборы будут свободными, а результаты волеизъявления граждан – защищены.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На вопрос относительно обвинений в попытке срыва выборов, президент отметил, что несет персональную ответственность за защиту конституционных прав и свобод граждан.
"До первого тура мы слышали огромное количество обвинений о том, что у нас якобы и большие фальсификации, и большие подкупы, и невозможность установить волеизъявление. Я сказал – мы этому должны противодействовать открытостью и прозрачностью", - напомнил глава государства.
По словам Петра Порошенко, для этого были приглашены более 2 тыс. иностранных наблюдателей, которые должны быть в каждой окружной комиссии и иметь возможность свободно посещать участки.
"На первом туре выборы были признаны образцовыми. Никогда еще Украина не проводила таких открытых и прозрачных выборов. Подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре", – заявил президент.
"Мы предоставили возможность окружным комиссиям в случае недостаточного кворума самим быстро кооптировать необходимое количество членов участковых избирательных комиссий", – подчеркнул глава государства. Он добавил, что сейчас благодаря горячей линии набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями.
"Подчеркиваю, что это моя персональная ответственность. Выборы будут свободными. Результаты волеизъявления граждан будут защищены. И никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", – резюмировал глава государства.
Между тем, в Украине продолжается история с дебатами между кандидатами в президенты. 14 апреля состоялись "односторонние дебаты" с участием Петра Порошенко, на которые не явился Владимир Зеленский. В "Зе!Команде" заявили, что их кандидат и не планировал приходить на "Олимпийский" в этот день.
Президент Украины Петр Порошенко хотел встретиться со своим оппонентом Владимиром Зеленским на одном из телеканалов накануне вечером, однако в "Зе!Команде" заявили, что их кандидат в президенты не придет. Об этом сказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
А тем временем Зеленский записал новое видеообращение к Порошенко. Кандидат в президенты считает, что действующий глава государства превращается в шоумена, и призвал его выполнить пару важных дел.
Теперь на повестке вторая и окончательная дата – 19 апреля, которую ранее подтверждали оба кандидата. Так, Порошенко сообщил, когда и где готов встретиться с Зеленским.
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