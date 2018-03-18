Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

Сегодня, 02:35

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку позиции Лондона в отношении применения русского нервнопаралитического оружия на территории Великобритании.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании – шокирующий пример применения русского нервнопаралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании. "От имени Украины хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", – заявил лидер нации.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Гвинея-Бисау.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко уверен в том, что Украину примут в Евросоюз в ближайшие годы, а не десятилетия.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал глава государства.
президент, Порошенко, кремль, химическая атака, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Гвинея-Бисау

Сегодня, 00:14

Кабинету министров и СБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций

Другие новости

Золотой танк Порошенко, кроссовка Кучмы и фараон Януковича: где увидеть коллекцию президентских подарков

Вчера, 22:03

У кого из глав государств даров больше и есть ли в коллекции знаменитый золотой батон Януковича
Загрузка...

Украина

Фото: AFP

Порошенко: Крымчане рано или поздно пойдут на украинские выборы в Крыму

Вчера, 16:46

Вместо российского аншлюса будет украинское возвращение, говорит президент

Политика

Фото: Facebook Петра Порошенко

Порошенко: Украину примут в Евросоюз, это вопрос лет, а не десятилетий

Вчера, 15:38

Президент заверил, что Украина будет соответствовать требованиям членства в ЕС

Политика

Фото: president.gov.ua

Выборы дают Путину возможность изменить свое место в истории - Порошенко

Вчера, 15:10

Президент Украины надеется, что после выборов Россия сможет изменить ситуацию в Украине к лучшему

Украина

Фото:president.gov.ua

Порошенко посетит Кувейт и Катар с официальными визитами

Вчера, 14:24

Президент подпишет с главами государств ряд двухсторонних документов
Загрузка...