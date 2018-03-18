Порошенко выразил поддержку позиции Великобритании относительно "химической атаки" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку позиции Лондона в отношении применения русского нервнопаралитического оружия на территории Великобритании.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании – шокирующий пример применения русского нервнопаралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Порошенко подчеркнул, что Украина поддерживает позицию Великобритании. "От имени Украины хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", – заявил лидер нации.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Гвинея-Бисау.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко уверен в том, что Украину примут в Евросоюз в ближайшие годы, а не десятилетия.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал глава государства.