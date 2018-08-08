Порошенко выразил поддержку территориальной целостности Грузии

Он подчеркнул, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и "вечное тяготение к захвату чужих территорий"

Президент Украины Петр Порошенко в день 10-летней годовщины начала российской агрессии против Тбилиси заявил о поддержке суверенитета Грузии.

"В этот день выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузии. Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право", – написал президент Украины на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Он подчеркнул, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и "вечное тяготение к захвату чужих территорий".

"Каким бы четким ни был этот сигнал, к сожалению, тогда услышали его далеко не все. Иначе не было бы агрессии против Украины, торпедирование европейского и трансатлантического мира и безопасности, вмешательства во внутренние дела тех государств, которые Кремль продолжает считать врагами", – написал Порошенко.

Также он отметил, что совместными усилиями удастся прекратить агрессию Москвы против Украины и Грузии.

"Совместными действиями, нашим единством и солидарностью мы обязательно заставим Кремль прекратить агрессию, уважать международное право и восстановим территориальную целостность и Украины, и Грузии", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Как сообщалось, Россия может аннексировать Южную Осетию.