Порошенко высказал слова поддержки Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

Пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50 понедельника

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выражает свою поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Соборе Парижской богоматери.

"Сейчас пылает Нотр-Дам де Пари – Собор Парижской богоматери. И я молю бога, чтобы никто не погиб… и хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону… и французскому народу", – сказал Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером.





















Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что пожар в Соборе Парижской Богоматери во Франции является огромным ударом для культуры и истории всей Европы и мира.

"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира", – написал Нищук на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также он выразил надежду, что "пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайный памятник".

Кроме того, он отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.

"От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!", – отметил министр.

Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Позже в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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