Порошенко высоко оценил уровень подготовки ВСУ
На достигнутом ВСУ останавливаться не намерены и уже выходят на серийное производство новейшие образцы вооружения и военной техники
Уровень подготовки украинских военнослужащих на сегодняшний день является самым высоким за все время независимости, утверждает президент Петр Порошенко.
"Сейчас наша армия подготовлена лучше, чем когда-либо за всю историю существования нашего государства", – заявил он на заседании Совета по национальной безопасности и обороне 6 марта.
Президент подчеркнул, что на достигнутом ВСУ останавливаться не намерены и уже выходят на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники, и современной бронетехники в частности.
Кроме того, добавил Порошенко, украинская армия уверенно осваивает технологию беспилотных комплексов. Так, если еще в 2014 году украинские военнослужащие были вынуждены пользоваться полулюбительскими беспилотниками, то сегодня они вооружены и закупают такие современные БПЛА украинского производства, как "Спектатор", "Фурия", "Аист", Fly Eye и другие.
"Результаты нельзя не видеть: врага остановили, ВСУ вошли в 10 сильнейших армий Европы, а через несколько лет мы точно достигнем критериев членства Украины в НАТО", – заверил президент.
Напомним, ранее Порошенко сообщил, что в этом году Украина начнет серийное производство беспилотного авиационно-разведывательного ударного комплекса "Сокол" и комплекса крылатых ракет "Нептун".
Напомним, что беспилотный авиационный комплекс "Фурия" был представлен на прошлогоднем Дне Военно-морских сил Украины в Одессе.
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