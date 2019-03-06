Порошенко высоко оценил уровень подготовки ВСУ

На достигнутом ВСУ останавливаться не намерены и уже выходят на серийное производство новейшие образцы вооружения и военной техники

Фото: Минобороны Украины

Порошенко высоко оценил уровень подготовки ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1f/440/5c6d1f44041be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1f/440/5c6d1f44041be.jpg 2019-03-06T19:57:00+02:00 Политика На достигнутом ВСУ останавливаться не намерены и уже выходят на серийное производство новейшие образцы вооружения и военной техники

Уровень подготовки украинских военнослужащих на сегодняшний день является самым высоким за все время независимости, утверждает президент Петр Порошенко.

"Сейчас наша армия подготовлена лучше, чем когда-либо за всю историю существования нашего государства", – заявил он на заседании Совета по национальной безопасности и обороне 6 марта.

Президент подчеркнул, что на достигнутом ВСУ останавливаться не намерены и уже выходят на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники, и современной бронетехники в частности.

Кроме того, добавил Порошенко, украинская армия уверенно осваивает технологию беспилотных комплексов. Так, если еще в 2014 году украинские военнослужащие были вынуждены пользоваться полулюбительскими беспилотниками, то сегодня они вооружены и закупают такие современные БПЛА украинского производства, как "Спектатор", "Фурия", "Аист", Fly Eye и другие.

"Результаты нельзя не видеть: врага остановили, ВСУ вошли в 10 сильнейших армий Европы, а через несколько лет мы точно достигнем критериев членства Украины в НАТО", – заверил президент.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что в этом году Украина начнет серийное производство беспилотного авиационно-разведывательного ударного комплекса "Сокол" и комплекса крылатых ракет "Нептун".

Напомним, что беспилотный авиационный комплекс "Фурия" был представлен на прошлогоднем Дне Военно-морских сил Украины в Одессе.

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