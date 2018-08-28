Порошенко выступит на Генассамблее ООН, а Украина готовит "сюрпризы" России – дипломат

Ельченко рассказал, когда президент отправится в Нью-Йорк и что в планах

Президент Украины Петр Порошенко с 24 по 27 сентября посетит США и выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет несколько десятков встреч с мировыми лидерами.

Об этом заявил на брифинге постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, глава государства поднимет вопрос Голодомора, так как в этом году этой трагедии исполняется 85 лет, а также встретится с генсеком ООН.

"Порошенко имеет условно такие временные рамки по состоянию на сегодня – с 24 до 27 сентября, но, конечно, это будет еще подтверждаться. 26-го наш президент выступит на Генассамблее сразу после обеденного перерыва. Думаю, президент обязательно вспомнит вопрос Голодомора, поскольку в этом году исполняется 85 лет этой трагедии. Во время этой сессии мы будем пробовать подготовить и принять специальную декларацию на Генассамблее ООН, посвященную этому событию. Сегодня все двусторонние встречи согласовываются. Думаю, это будет несколько десятков встреч", – заявил Ельченко.

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Кроме того дипломат анонсировал неприятные "сюрпризы" для России.

"Мы готовим целый ряд инициатив на Генассамблею, я не могу раскрывать их. Вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого ждет. Но как я говорил и в прошлом и позапрошлом году, – их ждет несколько неприятных сюрпризов. Это по поводу Крыма, Донбасса, относительно вопроса под условным названием "милитаризация Крыма". В нынешних резолюциях будет несколько новых элементов, главный из них – это вопрос политзаключенных, которых удерживают как в Крыму, так и на территории России", – отметил он.

Напомним, в прошлом году, осенью, Порошенко также ездил в ООН. Во время выступления президент говорил о реформе ООН, терроризме, миротворцах и оккупированных Россией территориях. Читайте полный текст выступления Порошенко.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию. По результатам голосования в пленарном зале документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, выступили "против" – 26 стран.