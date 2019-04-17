Порошенко выступит в эфире "Общественного"

На дискуссию были приглашены оба кандидата в президенты, но согласился прийти лишь один

Фото: president.gov.ua

"Общественное телевидение" пригласило кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на публичную дискуссию 17 апреля в 14:00. Однако отозвался на приглашение лишь действующий глава государства. Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Президент проведет дискуссию с представителями внепартийной инициативы "Избирательный совет UA" и коалиции общественных организаций Реанимационное пакета реформ. Отмечается, что в студию общественного были приглашены оба кандидата в президенты.

Так, в НОТУ рассказали, что будут обсуждаться вопросы, касающиеся конституционных полномочий президента, а именно: стратегия безопасности и обороны Украины, видение ее реализации; стратегия внешней политики Украины, задача президента в ее реализации; видение путей экономического развития Украины и искоренения экономических и институциональных предпосылок коррупции; роль президента в конституционной модели власти и осуществления им своих полномочий; гуманитарная политика: роль президента в укреплении национальной консолидации страны.

Напомним, как вчера стало известно, у Зеленского и Порошенко договорились об аренде "Олимпийского" для дебатов. Командам кандидатов в президенты осталось договориться о точном времени и формате дискуссии.

В то же время, как накануне стало известно, Порошенко хочет перенести дебаты на "Олимпийском". Как рассказывал спикер его штаба, глава государства предлагает провести встречу на стадионе с 16:00 до 18:00.

В свою очередь у Зеленского не поддержали предложение Порошенко о переносе времени дебатов на "Олимпийском". Спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков ссылается на то, что законом время для дебатов предусмотрено на 19:00.

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