Порошенко вызывают на допрос из-за записи разговора с Байденом

Политик не всегда является в ГБР – последний раз все закончилось скандалом в музее

Государственное бюро расследований (ГБР) снова вызывает пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко на допрос на 10 июня. Политик должен явиться к следователю по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 508 на 11:00.

В повестке указывается, что Порошенко вызывается для допроса "в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств".

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Отметим, что еще 25 мая Госбюро расследований открыло уголовное производство под таким же номером, как указано в повестке. Следователи намерены выяснить, каким образом в Офисе президента был записан разговор Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Как известно, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с разговором двух человек, похожих на бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. На записи речь идет о получении 1 млрд долл. в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции, необходимости увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена.

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20 мая Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕРДР информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Порошенко. А 25 мая Государственное бюро расследований открыло производство в связи с возможным прослушиванием пятого президента, что могло нанести ущерб государственным интересам.

В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор Порошенко и Байдена. Его больше всего удивила не суть разговора, а то, каким образом он был записан.

Смотрите также видео, как Порошенко не явился на прошлый допрос и пошел в музей на выставку своих картин:

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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