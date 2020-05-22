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Порошенко вызывают на допрос в ГБР по "делу картин"

22 мая, 10:47

Сергей Мартынец

Речь идет о перемещении известных карантин через границу

Последний раз пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко был в Госбюро расследований в конце февраля. Теперь его снова вызывают туда на 26 мая, но уже по другому уголовному производству – о перемещении десятков картин известных художников через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что политика вызывают на допрос в качестве свидетеля, и направили ему соответствующую повестку.

"Сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11:00 26 мая на допрос в качестве свидетеля … Вас вызвали в ГБР для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке.

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Порошенко вызывают по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510. Явка обязательна. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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Напомним, в 2016 году Порошенко передал ценные картины в итальянский музей. Стоимость возвращенных произведений искусства оценивалась в более чем 16 миллионов евро. Картины таких известных художников, как Рубенс, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантенья, были задержаны Государственной пограничной службой Украины при подготовке к переправе на территорию Молдовы. (Мы не утверждаем, что речь в уголовном производстве идет именно об этих картинах).

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Отметим, что ранее Порошенко уже не раз вызывали в ГБР. Смотрите об этом в сюжете:

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допрос картины повестка Петр Порошенко ГБР

Источник: Сегодня

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