Порошенко: Я никогда не вмешивался в дела Майдана, это запрещено законом

Президент отметил, что как гражданин глубоко не удовлетворен ходом расследования

Фото: president.gov.ua

Порошенко продолжает отвечать на вопросы в студии "Общественого". Ведущие спросили о том, будет ли дело Майдана приоритетом, хватит ли судей, вернутся ли Азаров и другие свободными гражданами?

"Риски в связи со сменой президента, что дела Майдана будут уничтожены – они существуют. Но я горжусь тем, что никогда не вмешивался в судебные дела, в том числе в дела Майдана. Это напрямую запрещено законом. Но как гражданин я глубоко не удовлетворен ходом и темпами расследования. Для меня этот вопрос очень личный. Я не согласен принимать деятельность следственных органов, когда после пяти лет расследования у нас почти нет людей за решеткой. Я считаю, что 5 лет более чем достаточно. Я не буду вмешиваться и дальше и буду счастлив, если президент не будет указующим перстом указывать – кто виновен, а кто нет. Но я не дам никому возможности договариваться со следствием. Реформированная судебная ветвь власти вынесет решения", – ответил Порошенко.

Ранее в эфире глава государства назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны.

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

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