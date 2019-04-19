Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко: Я никогда не вмешивался в дела Майдана, это запрещено законом

Сегодня, 21:51

Президент отметил, что как гражданин глубоко не удовлетворен ходом расследования

Фото: president.gov.ua

Порошенко продолжает отвечать на вопросы в студии "Общественого". Ведущие спросили о том, будет ли дело Майдана приоритетом, хватит ли судей, вернутся ли Азаров и другие свободными гражданами? 

"Риски в связи со сменой президента, что дела Майдана будут уничтожены – они существуют. Но я горжусь тем, что никогда не вмешивался в судебные дела, в том числе в дела Майдана. Это напрямую запрещено законом. Но как гражданин я глубоко не удовлетворен ходом и темпами расследования. Для меня этот вопрос очень личный. Я не согласен принимать деятельность следственных органов, когда после пяти лет расследования у нас почти нет людей за решеткой. Я считаю, что 5 лет более чем достаточно. Я не буду вмешиваться и дальше и буду счастлив, если президент не будет указующим перстом указывать – кто виновен, а кто нет. Но я не дам никому возможности договариваться со следствием. Реформированная судебная ветвь власти вынесет решения", – ответил Порошенко.

Ранее в эфире глава государства назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны.

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, президент, Порошенко, дебаты, общественное телевидение

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Я никогда не вмешивался в дела Майдана, это запрещено законом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 22:02

"Сегодня" вели онлайн-трансляцию дебатов с НСК "Олимпийский" и с "Общественного"

Порошенко назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны

Сегодня, 21:40

По мнению гаранта, власть должна обеспечить рост средней зарплаты

Порошенко: Разъединение Украины – один из элементов гибридной агрессии

Сегодня, 21:40

За время своего президентства Порошенко пытался провалить планы агрессора в Украине

Порошенко объяснил, почему пошел на сцену Зеленского во время дебатов

Сегодня, 21:33

Президент рассказал о громких криках сторонников Зеленского

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как погиб украинский разведчик Шаповал: опубликовано видео

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Наталья Холоденко показала первое фото с дочерью

Самые актуальные образы для городских модниц

Вставьте это в телевизор и у вас будут 500 цифровых каналов

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл