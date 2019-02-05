Порошенко: Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину
Президент воспользуется правом главнокомандующего
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от России на выборы президента 2019 года.
"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. – Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов.
Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.
В свою очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.
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