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Порошенко: Я признаю любой результат выборов

Сегодня, 09:37

Глава государства призвал силовиков жестко реагировать на попытки подкупа избирателей

Порошенко: Я признаю любой результат выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/52c/086/5c952c0868327.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/52c/086/5c952c0868327.jpg Политика Глава государства призвал силовиков жестко реагировать на попытки подкупа избирателей

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что признает любой результат выборов главы государства.

"Я готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы – это победа украинского народа, кто бы ни победил", – заявил он в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале " Украина".

При этом он добавил, что уверен в своей победе, но ключевым фактором считает, чтобы выборы прошли свободно.

"Я заявляю, что будет абсолютно жесткое и четкое требование к правоохранительным органам защитить выборы, остановить экстремистов, не дать возможность пролиться крови. И хочу заверить наших украинских граждан, что я как президент буду прилагать максимум усилий для защиты конституционных прав и свобод граждан", – подчеркнул он, говоря о возможных попытках РФ сорвать президентские выборы.

Кроме того, глава государства заявил, что силовики должны жестко реагировать на любые попытки подкупа избирателей со стороны всех кандидатов в президенты.

"Действительно, в рамках уголовных дел были найдены миллионы или десятки миллионов гривен, которые использовались тем или иным образом. То, что правоохранительные органы отреагировали на это, по крайней мере, были изъяты средства и задержаны определенные лица, я буду это поддерживать, независимо от того, к какой политической силе принадлежат те, кто попытаются дискредитировать доверие мира к выборам", – резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее глава государства заявлял о том, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. 

Также Порошенко отметил, за время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов. Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак ранее раскрыл "религиозные" планы России. Он рассказал, откуда организовываются провокации.

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Тег выборы, Порошенко, президентские выборы, выборы президента

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