Порошенко: Я приехал на Общественное, потому что это требование закона

Президент решил выбрать формат вопросов

Фото: AFP

Президент пояснил свое решение приехать в студию "Общественного", где на 21:00 были запланированы теледебаты Порошенко и Зеленского.

"Решение ехать или не ехать на "Общественное" было. Но я решил ехать, потому что это прямое требование закона", – отметил Порошенко.

"Сегодня после 10 часов вечера у меня телефонный разговор с госсекретарем Майком Помпео, поэтому я в 21:50 должен покинуть студию. Как понимаете, это достаточно уважительная причина", – добавил глава государства.

Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

Напомним, после горячих дебатов кандидатов в президенты на "Олимпийском", президент Украины Петр Порошенко прибыл в студию "Общественного телевидения", где также запланирована президентская дискуссия.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

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