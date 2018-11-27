Порошенко: я сделаю все возможное, чтобы провести выборы в объединенных общинах

Президент Петр Порошенко отметил, что закон определяет, что во время военного положения не могут проводиться выборы, в том числе проводиться выборы в объединенных территориальных общинах.

"Я хочу подчеркнуть, что я сделаю все от меня зависящее... Ибо от угрозы российской агрессии у нас, на сегодняшний день, демократия не нарушена. И никакой там военной власти у нас нет... Я сделаю все от меня зависящее, чтобы на следующее пленарное заседание Верховной Рады Украины подготовить необходимые законодательные инициативы, которые будут иметь ограниченный срок действия до конца текущего года, которые бы позволили провести выборы в объединенных территориальных общинах", – рассказал он.

Глава государства отметил важность обеспечения нормальной жизни украинских граждан и реформы децентрализации, направленной на поддержку людей.

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Также Порошенко заверил, что в случае агрессии мне потребуются минуты, чтобы организовать эффективную защиту Украины.

Напомним, Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" заявил, что необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.