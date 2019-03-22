Порошенко: За время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов

Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств

Фото: СБУ

Порошенко: За время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4cf/c8d/5c94cfc8d34df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4cf/c8d/5c94cfc8d34df.jpg 2019-03-22T14:09:00+02:00 Политика Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств

Служба безопасности за последние пять лет предупредила более 200 терактов, разоблачила сотни предателей Украины, пресекла деятельность несколько агентурных сетей по стране. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания СБУ.

"Против нас идет "гибридная" война, в которой военная интервенция сочетается с целым арсеналом гибридных диверсий – от пропагандистской лжи до террористических актов. В такой войне Служба безопасности становится одной из главных сил защиты государства и всего украинского общества. СБУ по праву может гордиться своими достижениями за пять военных лет: предупреждено более 230 террористических актов, разоблачены и осуждены, в том числе за государственную измену, 341 человек, изъято из незаконного оборота 8 тысяч единиц оружия, более 960 тысяч взрывных устройств, 10 тонн взрывчатки. На счету Службы лишь в прошлом году прекращение деятельности нескольких агентурных сетей, созданных российской военной разведкой. Установлено более 150 членов террористических организаций "ДНР/ЛНР", более трети из которых задержаны", – сказал Порошенко.

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Также он напомнил об успешных спецоперациях контрразведки в августе и сентябре прошлого года, когда в свободную Украину были выведены двое т.н. "министров ДНР", а недавно – бывшая начальница танкового подразделения боевиков.

"Хочу отметить проведенную на днях операцию военной контрразведки, в результате которой пресечена деятельность агентурной сети Вооруженных сил РФ под кодовым названием "Сапфир". Я искренне благодарю Службу безопасности за эти и другие результаты", – подчеркнул глава государства.

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