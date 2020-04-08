Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости политики

Порошенко заподозрили в нарушении закона: открыто уголовное производство

8 апреля, 16:19

Сергей Мартынец

Госбюро расследований проверит правомерность двух указов экс-президента

Новый генеральный прокурор обещала быстрые посадки и уже начались первые шаги. Государственное бюро расследований проверяет возможное нарушение закона пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко в вопросе назначения судей. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано генеральным прокурором на основании обращения работников Верховного суда Украины (ВСУ), сообщает пресс-служб Офиса генпрокурора.

Речь идет об издании указов президентом Украины от 10.11.2017 №357/2017 и от 07.05.2019 №195/2019 "О назначении судей Верховного суда", которым были назначены десятки судей в Кассационной административный суд, в Кассационный хозяйственный суд, в Кассационный криминальный суд, в Кассационный гражданский суд.

"Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением Конституционного суда Украины (КСУ) по делу о конституционному представлении 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Реклама

Так, действия Петра Порошенко квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.4 ст.382 (невыполнение судебного решения), ч.1 и 2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В тренде
"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили

Досудебное расследование по указанным фактам будет осуществлять Государственное бюро расследований под процессуальным руководством ОГП.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года ГБР передало в Генпрокуратуру проект подозрения в отношении Порошенко. Его заподозрили в возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В свою очередь Порошенко прокомментировал дело ГБР. Он назвал смешным обвинения, что он, в статусе президента, якобы намеревался захватить власть в стране, влияя на судей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

судьи уголовное производство Петр Порошенко ГБР Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У грудного ребенка нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
У грудного ребенка нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирусПолитика
Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкций
Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкцийПолитика
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛО
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛОПолитика
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатовПолитика
Минздрав хочет запретить роботу рынков: когда это может произойти
Минздрав хочет запретить роботу рынков: когда это может произойтиПолитика
"Россия попалась в сети": как обвал газовых цен играет на руку УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...