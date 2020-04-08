Порошенко заподозрили в нарушении закона: открыто уголовное производство

Новый генеральный прокурор обещала быстрые посадки и уже начались первые шаги. Государственное бюро расследований проверяет возможное нарушение закона пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко в вопросе назначения судей. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано генеральным прокурором на основании обращения работников Верховного суда Украины (ВСУ), сообщает пресс-служб Офиса генпрокурора.

Речь идет об издании указов президентом Украины от 10.11.2017 №357/2017 и от 07.05.2019 №195/2019 "О назначении судей Верховного суда", которым были назначены десятки судей в Кассационной административный суд, в Кассационный хозяйственный суд, в Кассационный криминальный суд, в Кассационный гражданский суд.

"Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением Конституционного суда Украины (КСУ) по делу о конституционному представлении 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Так, действия Петра Порошенко квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.4 ст.382 (невыполнение судебного решения), ч.1 и 2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по указанным фактам будет осуществлять Государственное бюро расследований под процессуальным руководством ОГП.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года ГБР передало в Генпрокуратуру проект подозрения в отношении Порошенко. Его заподозрили в возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В свою очередь Порошенко прокомментировал дело ГБР. Он назвал смешным обвинения, что он, в статусе президента, якобы намеревался захватить власть в стране, влияя на судей.

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